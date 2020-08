CAPUA. Tragedia in via San Tommaso. Badante si toglie la vita nella cabina armadio

CAPUA – Tragedia in via San Tommaso a Capua. Nella tarda mattinata di oggi, una donna di nazionalità ucraina, A.G., di 62 anni, è stata ritrovata priva di vita nella cabina armadio della camera da letto nell’appartamento di una 93enne di cui si prendeva cura.

A scoprire il corpo della 62enne è stata la nipote della 93enne. Giunta a far visita all’anziana donna, la nipote, non trovando la badante l’ha cercata in casa, scoprendo il suo corpo penzolante ad un’asta della cabina armadio. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso indagano i carabinieri di Capua.