CAPUA. Ucciso con 2 colpi di pistola durante la rapina. Cerimonia di intitolazione del Distaccamento della Polizia Stradale all’Agente Scelto

CAPUA/CASTEL VOLTURNO – Nella mattinata di domani 20 luglio, a Capua si terrà la cerimonia di intitolazione del Distaccamento della Polizia Stradale di Capua all’Agente Scelto della Polizia di Stato Giuseppe Baccaro “Vittima del Dovere”, alla presenza del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Maria Luisa Pellizzari e di numerose autorità civili, militari e religiose.

L’agente scelto venne assassinato il 17 febbraio 1983 a soli 24 anni, mentre si trovava in licenza a Castel Volturno. Prestava, infatti, servizio presso la Digos della Questura di Milano. Giuseppe era a bordo di un’auto in compagnia di un’amica quando venne aggredito da alcunin rapinatori. Per difendere la ragazza, il giovane reagì estraendo la pistola d’ordinanza. I malviventi lo uccisero con due proiettili.