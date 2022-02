CAPUA. ZINZI: “Dopo anni di promesse è arrivato il momento che per il Ponte Nuovo di  provvedimenti concreti”

CAPUA – Dopo anni di promesse è arrivato il momento che per il Ponte Nuovo di provvedimenti concreti, risulta incomprensibile per i cittadini e dannosa per l`economia della zona. Automobilisti e residenti esasperati, serrande abbassate: tutto questo, soprattutto a distanza di tre anni, merita più attenzione. E questo è il tempo giusto per fornire risposte, grazie alle opportunità offerte dal Pnrr”. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che ha depositato ieri un`interrogazione avente ad oggetto “Interventi urgenti per il `Ponte Nuovo` sul Volturno nel Comune di Capua”. Il Ponte, che garantiva l`attraversamento sul fiume Volturno della via Nazionale Appia, all`interno del centro abitato di Capua, da più di tre anni, ricorda Zinzi ” è chiuso a seguito di un provvedimento di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”