Carabiniere investito e ucciso mentre fa jogging. 21enne condannato

CAPUA/VAIRANO PATENORA – Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato Vincenzo Pozzuoli, 21 anni, ad un anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, per il reato di omicidio stradale semplice, con l’esclusione dell’aggravante (contestata inizialmente), dell’uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, assistito dagli avvocati Gianluca Giordano e Andrea Balletta, ha scelto il patteggiamento.

Si tratta del procedimento avviato dopo il drammatico incidente stradale, avvenuto in via Tifatina, a Capua, che provocò la morte del maresciallo dei carabinieri Antonio Montaquila, originario di Vairano Patenora. Il militare venne investito mentre faceva jogging.