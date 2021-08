Carabinieri in Comune, nell’ufficio di Piero Cappello, su mandato della Dda. Nel mirino ci sono recenti appalti di lavori pubblici

Il fatto si è verificato l’altroieri mattina e per il momento non si registra alcuna dichiarazione, nè da parte del dirigente, nè da parte del primo cittadino e neppure da parte di esponenti della maggioranza

CALVI RISORTA – (Vi.Ta.) Nella mattinata di mercoledì una aliquota della sezione della polizia giudiziaria dell’arma dei carabinieri di Napoli per conto della Direzione Distrettuale Antimafia di stanza nel capoluogo partenopeo, si sono recati all’interno dell’ufficio tecnico del comune di Calvi Risorta diretto dall’ex presidente dell’Asi di Caserta Ing. Piero Cappello e dove hanno portato via dei faldoni, sembrerebbe in merito ad alcune gare d’appalto nel periodo della attuale giunta guidata dal sindaco Giovanni Lombardi. Inoltre si parla anche di alcuni avvisi di garanzia.

Per il momento c’è riserbo assoluto. Nè il sindaco, nè altri componenti dell’amministrazione comunale, nè esponenti della maggioranza hanno commentato o rilasciato dichiarazioni sui fatti, che cercheremo, naturalmente, di approfondire.