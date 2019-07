LE FOTO. Carabinieri lo sorprendono a smontare autovettura rubata, arrestato 53enne

Trentola Ducenta – Nicola Faraldo, 53enne di Trentola Ducenta, è stato colto in flagrante ed arrestato dai Carabinieri della stazione locale, alle dipendenze della compagnia di Aversa, mentre smontava componenti meccaniche ed elettriche da una Peugeot 208, per la quale era stata effettuata una denuncia per furto lo scorso 3 giugno.

La vettura rubata è stata dunque ritrovata all’interno dell’officina meccanica della quale Faraldo è titolare, di recente sottoposta a sequestro per attività di contrasto in materia ambientale.

Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del processo in cui dovrà rispondere dei reati di riciclaggio e violazione di sigilli.