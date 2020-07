Carambola di auto sulla Nola-Villa Literno. Una vettura prende fuoco e…

VILLA LITERNO – Bruttissimo incidente sulla Nola-Villa Literno intorno alle 18:30 di oggi. A rimanere coinvolte diverse auto tra cui una Fiat 500 che ha preso fuoco. L’episodio è accaduto quasi all’altezza dello svincolo per l’A1.

Le fiamme dell’auto sono state prontamente domate grazie all’utilizzo di un estintore. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e far defluire il traffico andato completamente in tilt. I feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118.