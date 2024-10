CARENZE IGIENICHE. Asl e polizia chiudono ristorante del litorale

CASTEL VOLTURNO – Nei giorni scorsi si è svolta, a Castel Volturno, un’operazione interforze ad “alto impatto”, con l’impiego di circa 70 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e A.S.L., con oltre 1000 controlli effettuati.La Polizia di Stato ha denunciato 15 persone per reati vari, tra cui lesioni, rissa, violazione alle prescrizioni di misure di prevenzione, abusivismo edilizio e illeciti relativi alla gestione di attività alberghiere e ricettive.

In occasione dei controlli, sono stati segnalati 5 individui per l’emissione del foglio di via obbligatorio, misura che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei comuni di abituale dimora.

I controlli amministrativi dei poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno hanno portato alla denuncia dei titolari di due hotel, a causa della mancata comunicazione in Questura delle generalità di alcuni ospiti, obbligo previsto dalle norme di pubblica sicurezza.

Con il concorso di personale dell’A.S.L., inoltre, è stato chiuso un esercizio di ristorazione, per gravi carenze igienico-sanitarie, mentre, in una rivendita di prodotti ittici, sono state riscontrate opere edilizie abusive, che sono state sequestrate, ed il titolare denunciato.