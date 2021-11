Cartelloni pubblicitari abusivi: blitz dei carabinieri e della polizia municipale

CASALUCE – Sono stati sequestrati gli oltre 20 tabelloni pubblicitari (3×6) sulla via provinciale Teverola-Casaluce dichiarati già abusivi e per i quali era stata intimata la rimozione. È stato il comandante dei carabinieri della compagnia di Teverola a curare la procedura per la rimozione e a dare il via agli uomini della alla polizia municipale. La presenza ha permesso di produrre reddito, a diversi commercianti, senza pagare alcuna imposta dovuta al Comune. L’indagine avviata dai carabinieri farà chiarezza sulle responsabilità di quanto accaduto.