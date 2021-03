Casa svaligiata due volte nel giro di un paio di mesi. L’esasperazione di una famiglia

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Famiglia svaligiata in due mesi, sono esasperati. Una famiglia rende noto la triste vicenda che li vede vittime per la seconda volta in due mesi di un furto all’interno della loro abitazione. La donna J.P affida ai social la sua brutta esperienza per mettere tutti in guardia.

La stessa l’altro giorno intorno alle 18:30 ha ricevuta la visita di una banda di ladri che le hanno ripulito l’appartamento mettendo tutto a soqquadro e portandosi via il ferro da stiro, l’aspirapolvere, un console modello vecchio, un robot da cucina, un paio di occhiali da sole. La famiglia ha chiamato i carabinieri per sporgere denuncia.

Questo il racconto della vittima “Buongiorno a tutti, volevo condividere ciò che mi è successo nel giro di due mesi, il 10 gennaio abbiamo subito un furto in casa dove praticamente ci hanno portato via tutto, ci tengo a precisare che abitiamo di fronte al pub Pedros, su una strada principale e sono entrati in casa alle 18:40, nel giro di nemmeno un quarto d’ora sono riusciti a ripulire da cima a fondo, siamo riusciti a vedere il filmato dalle registrazioni del bar che si trova sotto casa nostra, 5 individui, uno resta in macchina e altri 4 scendono ad operare, sono entrati dal cancello principale, hanno forzato l’inferriata della porta della cucina, che si trova fronte strada, e sono entrati in casa a fare i loro comodi. A distanza di nemmeno due mesi, esattamente il 07 marzo, riceviamo di nuovo visita, questa volta alle 18:30, stesso modus operandi, però questa volta poiché oggetti d’oro non ne avevamo più hanno pensato bene di portarsi via il ferro da stiro, l’aspirapolvere, un console modello vecchio, un robot da cucina, un paio di occhiali da sole, ovviamente hanno buttato a terra tutto ciò che avevamo nei mobili, le stanze rovistate da cima a fondo per non trovare nulla visto che non c’era più nulla. Ma sapete qual è la cosa più assurda di tutto ciò, è che nel momento in cui siamo andati a fare le denunce ci è stato detto che purtroppo non eravamo ne i primi e ne gli ultimi e che anche quando si ha la fortuna che questi esseri vengono presi, nel giro di mezza giornata sono di nuovo liberi a fare i loro sporchi comodi e niente e nessuno può fargli nulla, tutto ciò perché è la legge a consentirlo, inoltre sul nostro territorio le forze dell’ordine sono presenze che esistono perché è obbligatorio che ci siano ma purtroppo poco o nulla possono fare, non solo perché sono pochissimi ma anche perché non hanno i mezzi, vi dico solo che quando abbiamo chiamato i carabinieri di Trentola ci hanno detto che non avevano la macchina ed abbiamo dovuto chiamare la caserma di Aversa che sono arrivati dopo un’ora perché erano già stati chiamati per andare a Casale. Per cui cari concittadini è inutile che scriviamo, denunciamo e ci danniamo, purtroppo questa è la situazione e con grande amarezza non ci resta altro che accettarla e cercare nel nostro piccolo di tutelarci come meglio possiamo, io personalmente il modo ancora non l’ho trovato ma si accettano consigli. Scusate lo sfogo ma sono esasperata.”