CASAGIOVE. Carlo Marchesin si dimette da assessore: al suo posto entra in giunta Giovanna Ferrante

CASAGIOVE (DEBORA CARRANO) – Si è dimesso l’assessore Carlo Marchesin, in giunta entra Giovanna Ferrante. L’assessore Marchesin ha appena gettato la spugna, ufficialmente per motivi personali, legati anche alla professione che gli impedisce di dedicare il giusto tempo all’amministrazione. Immediata la sua sostituzione, che vede la Ferrante raggiungere il traguardo della poltrona in giunta.

Un momento sicuramente importante per l'amministrazione di Peppe Vozza che già prima dell'estate ha dovuto fare i conti con l'abbandono dei banchi della maggioranza da parte dei consiglieri Tommaso