CASAGIOVE. Droga in casa. Arrestato il consigliere comunale Danilo D’Angelo

CASAGIOVE – E’ stato arrestato dopo la perquisizione in casa, l’ex candidato sindaco e attuale consigliere comunale di Casagiove, Danilo D’Angelo.

Il leader di Casagiove nel Cuore è stato prelevato dalla sua abitazione di via Bologna, dopo che i carabinieri hanno trovato delle quantità di droga tra hashish e marijuana.

Il consigliere è stato coinvolto in un’altra vicenda giudiziaria quando proprio alla vigilia delle ultime elezioni, gli è stato consegnato un avviso di chiusura indagini per presunto reato di voto di scambio, e di cui ci siamo occupati in maniera molto dettagliata (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO).

L’uomo è stato condotto in tribunale per la convalida dell’arresto per direttissima.