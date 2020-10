CASAGIOVE (l.v.r.) – Una decisione ritenuta inevitabile dopo l’andamento dei contagi da covid-19, in lieve ma costante aumento anche nel comune di Casagiove. E’ di oggi l’ordinanza del sindaco Giuseppe Vozza con cui, sino al 13 novembre, vieta lo stazionamento in tutte le piazze della città. Ma non solo, saranno off limits anche i parchi e le villette comunali. Ovviamente, considerato che non si tratta di una chiusura completa, sarà sempre possibile l’attraversamento.

LE PIAZZE COINVOLTE: