CASAGIOVE. Il Tar dà ragione all’imprenditore: via libera alla colata di cemento in via Caprioli

Giuseppe Ceceri realizzerà una struttura turistica di 10mila metri quadrati

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Giuseppe Ceceri ottiene il permesso di costruire una struttura turistica alla via Caprioli di Casagiove: lo ha stabilito il Tar di Napoli, con il provvedimento del presidente Tommasetti dell’ottava sezione.

In particolare, Giuseppe Ceceri aveva impugnato i provvedimenti dell’amministrazione comunale che gli negavano la costruzione di circa diecimila metri quadrati, puntando, nello specifico, sull’impossibilità di trasformare la zona agricola in turistica. Indici di fabbricabilità, possibile congestione del territorio e soprattutto difesa dell’ambiente: questi i presupposti per i quali l’amministrazione comunale di Peppe Vozza si è battuta contro il progetto del Ceceri. Per il Tar però l’imprenditore ha ragione: i provvedimenti dei Comune sono nulli e contro legge. In via Caprioli dunque è possibile la struttura turistica destinata a cambiarne la destinazione e forse anche il futuro della città.