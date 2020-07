CASAGIOVE. LAVORI IN CORSO. Modifiche alla circolazione in diverse strade della città. ECCO LE VIE INTERESSATE

CASAGIOVE – Per permettere alcuni lavori di manutenzione che la società Enel inizierà da oggi, 6 luglio, ci saranno delle modifiche temporanee, fino alla chiusura dei cantieri, in alcuni tratti stradali di Casagiove. P.zza Silvagni, Via F.lli Ferrante, Via Iovara, P.zza Degli Eroi, Via Santa Croce subiranno in diversi giorni delle restrizioni stradali, con divieto di sosta su tutto il tragitto anche per i residenti. Inoltre, viene istituito, nei pressi dei cantieri, il senso unico con restringimento della carreggiata, che verrà regolato da movieri posti all’estremità del tratto di strada di volta in volta interessato, con eventuale limitazioni al traffico veicolare e pedonale.

LEGGI L’ORDINANZA COMPLETA