CASAGIOVE “No al sito di compostaggio voluto dall’amministrazione Vozza”: già raccolte 400 firme

Il sindaco Giuseppe Vozza “sfugge” al confronto: ieri mattina l’iniziativa di “Casagiove libera” in piazza Mercato. La raccolta di firme continua in via Santa Croce

CASAGIOVE Continua la raccolta firme nella sede di Casagiove Libera in via Santa Croce 96. Dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18, per dire NO alla realizzazione di questo Sito di Compostaggio. “Sia chiaro che Casagiove Libera non si oppone a una gestione virtuosa dei rifiuti attraverso sistemi di compostaggio della frazione organica, ma si oppone, nello specifico, al progetto presentato dall’attuale amministrazione. Un progetto che prevede la realizzazione di un sito di compostaggio ad appena 90 metri dalle abitazioni è grave e privo di ogni logica”. Intanto ieri mattina si è tenuta l’iniziativa organizzata da Casagiove Libera a piazza Mercato, che ha riscosso una grande partecipazione di cittadini. “Ai presenti sono state illustrate solo alcune delle criticità che la realizzazione del sito di compostaggio comporterebbe per i residenti casagiovesi, attraverso uno studio fattivo, raccolto in un’apposita relazione tecnica il cui testo é stato distribuito a tutti. Sono state raccolte più di 400 firme. E’ mancato purtroppo l’auspicato confronto con il sindaco, che sebbene invitato ha ritenuto di non dover intervenire…

Ci auguriamo e chiediamo a gran voce un confronto pubblico nelle sedi istituzionali”. E’ quanto sostenuto da Pina Mingione e Christian Gallo, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale di ‘Casagiove Libera’,