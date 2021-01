CASAGIOVE. Il comune ci riprova: comprati attrezzi da esercizi per il Parco Merola iper-vandalizzato

CASAGIOVE – L’idea di installare attrezzatura varia ed eventuale nel parco Merola, area verde che collega via Tevere e via Liguria, non è una novità. Altre amministrazione prima di questa guidata di nuovo da Giuseppe Vozza hanno messo in quel parchetto giostrine e varie attrezzi, finendo però a dover recuperare letteralmente i cocci di quello che era stato messo in piedi.

Il comune di Casagiove ci riprova attraverso l’affidamento alla srl Gruppo Dimensione Continuità, azienda bergamasca che si occupa proprio del montaggio di attrezzi e giochi nelle aree verdi. Sotto i duemila euro il costo di questo affidamento, 1836 euro, iva inclusa, per la spedizione ed il montaggio di 2 spalliere, 3 parallele poste ad altezza diversa, alcuni attrezzi orizzontali e altre 2 parallele più basse.

Ora la speranza è che non accadano situazioni di vandalismo che già hanno colpito questa piccola grande area verde casagiovese. Piccola nota a margine molto importante: in questo momento, oltre agli attrezzi, è necessario installare una colonnina per la sanificazione degli stessi, per evitare che una buona idea si trasformi in una gaffes amministrativa. Un’attenzione che se non è obbligatoria, lo diventa nel momento in cui le palestre sono chiuse e questa precauzione anticovid era messa in atto.