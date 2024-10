CASAGIOVE. Poltrone in giunta, aria fredda in Comune

In questo marasma è chiaro che il sindaco Peppe Vozza riesce a mantenere con sempre maggiore difficoltà gli equilibri all’interno della sua squadra

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Mentre succede che l’assessore allo Sport, Anna Castiello, inizia una reale trattazione con i due consiglieri comunali di Un’altra Casagiove, Pietro Menditto e Tommaso De Angelis, accade anche che nella maggioranza non si respira buon’aria.

Da una parte c’è dunque l’indiscrezione che circola con sempre maggiore frequenza e che riguarda appunto i due consiglieri dissidenti, che cercano adesso di riconquistare lo spazio volutamente abbandonato; dall’altra parte, c’è la crisi che si avverte nel gruppo di Giuseppe Di Mezza.

In questo marasma è chiaro che il sindaco Peppe Vozza riesce a mantenere con sempre maggiore difficoltà gli equilibri all’interno della sua squadra. L’ingresso in giunta di Giovanna Ferrante, ha per esempio determinato evidenti scompensi negli esclusi: Raffaele Gammella e Carlo Senatore sono tra quelli che auspicano ad un cambiamento.

Stando alle stesse indiscrezioni, un cambiamento potrebbe esserci a breve. Ma muovere le singole pedine, per il sindaco, ora sembra più rischioso che mai.