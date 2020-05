CASAGIOVE. Riapre il mercato del Lunedì. Ecco le regole per i venditori e per i clienti

CASAGIOVE – Da oggi, lunedì 18 maggio, è tornato in funzione il mercato settimanale, dedicato alle attività che vendono generi alimentari. Come tutti sanno, fu chiuso agli inizi di marzo, appena inizio la fase dell’emergenza coronavirus. Per quanto riguarda il funzionamento, le operazioni di vendita iniziano dalle ore 6 del mattino, per terminare alle 13:30, in pratica, sull’orario poco cambia. Saranno 20, da questa settimana, il numero di posteggi possibili per gli operatori. Nell’area Fiera del mercato di Casagiove potranno entrare massimo 300 persone alla volta, cioè una ogni 4 metri quadri. La distanza tra un posteggio e l’altro dei venditori sarà da 1,5 metri uno dall’altro. Ovviamente, ci sarà l’obbligo dell’uso dei guanti per gli operatori che dovranno portare avanti un “controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti privi di guanti“. Inoltre, come scritto nel documento ufficiale del comune di Casagiove, ci sarà il divieto di fumare, “sussistendo l’obbligo della mascherina“.