CASAGIOVE. Sos di son Stefano: “Allontaniamo i giovani dalla strada”

Parte il Grest 2024, che accompagnerà i giovani durante l’estate

CASAGIOVE – Allontanare i ragazzi dalla strada, offrendo loro una valida alternativa al male: scende ancora in campo don Stefano, con i suoi volontari e con tutti quanti vogliono contribuire a migliorare la società moderna.

Catechisti, educatori e accompagnatori: parte il Grest 2024, che accompagnerà i giovani durante l’estate, per passare, nella giornata del 26 giugno, per l’incontro con Papa Francesco, in pubblica udienza a Roma. Anche quest’anno, il progetto continuerà fino al 15 luglio ed è organizzato dall’instancabile don Stefano Giaquinto, il parroco di San Michele Arcangelo. Ed è proprio lui a spiegare il fine dell’organizzazione: “Puntare sui ragazzi – dice – significa offrirgli opportunità e luoghi di crescita. Ricordiamo sempre che i nostri giovani non sono il futuro: loro sono il presente”. Per cambiare il presente, dunque, nell’ottica di un futuro migliore, anche quest’anno l’estate Casagiovese è organizzata da don Ste’ e punta sulla gioventù.