Il Lotto “premia” il casertano, vincita da migliaia di euro

CASAL DI PRINCIPE – I concorsi del Lotto di venerdì 26 e sabato 27 aprile premiano la provincia di Caserta, ma anche la Campania, con vincite per un totale di 46mila euro.

Sabato sera ha potuto esultare un giocatore di una ricevitoria di Casal di Principe che si è aggiudicato la somma di 11.875 euro.

Venerdì centrati 13mila e 9mila euro in provincia di Napoli, rispettivamente a Quarto a Cimitile; sabato, invece, 11.625 a Poggiomarino (NA). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,2 milioni di euro, per un totale di oltre 429 milioni di euro da inizio anno.