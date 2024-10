CASAGIOVE. Suor Nunzia Patete, l’amata suora della scuola Mater Amabilis ed insegnante di generazioni di casagiovesi, è tornata alla casa del Padre…

CASAGIOVE – Si sono svolti stamattina, nella chiesa interna all’Istituto Mater Amabilis di Casagiove, i funerali di suor Nunzia Patete, della congregazione monacale delle Suore degli Angeli Adoratrici della SS. Trinità, che per decenni ha esercitato il suo magistero presso il titolato istituto religioso – nella vecchia sede di piazzale degli Eroi prima ed in viale Trieste poi – il quale provvede alla compiuta istruzione, quale scuola paritaria per le classi primarie, dell’infanzia e per l’asilo, di bambini e ragazzi.

La casa religiosa ha dato l’annuncio del decesso con queste sentite parole: “Ci addolora comunicarvi che questa notte la nostra carissima consorella Suor Nunzia è tornata alla Casa del Padre per ricevere la ricompensa eterna.

Possa la sua anima riposare in pace.

Con commozione ed affetto molti suoi ex allievi da questa mattina partecipano al nostro dolore.

Suor Nunzia Patete, di origine molisana, per decenni ha donato la sua vita per insegnare ai bambini e ai ragazzi di Casagiove ed è entrata di diritto nella storia della fondazione della scuola Mater Amabilis, essendo già presente in servizio per la comunità casagiovese sin dagli albori dell’erigendo istituto. La sua vita è testimonianza di amore e cura, preghiera e fede profonda che ha reso nella sua opera terrena seguendo i dettami della nostra Beata Madre Serafina.”

Sebbene mancata ad un’età veneranda, Suor Nunzia aveva conservato la scintilla della sua vivacità e la sua innata amabilità. I messaggi di cordoglio che, un poco da tutte le località dove sono stati portati dalle vicende della vita, stanno giungendo dai suoi tanti scolari che ha istruito ed educato sin dagli ’60 testimoniano l’affetto e l’ammirazione profondi verso colei che è stata non solo una nobile guida e pedagoga ma soprattutto una madre spirituale.

Siamo certi che il suo lascito morale susciterà, in quanti l’hanno conosciuta ed apprezzata, iniziative a ricordo della sua grata memoria.