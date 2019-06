CASAL DI PRINCIPE AL BALLOTTAGGIO. Petrillo: “Noi non facciamo apparentamenti tecnici”. Stasera si aspetta Renato Natale

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – Ha deciso Luigi Petrillo, ha deciso che le liste in suo appoggio non faranno apparentamenti, quindi nessun supporto per il candidato arrivato secondo al prio turno in vista del ballottaggio del 9 giugno.

In un lungo comunicato si legge che “il risultato delle urne è stato incoraggiante , soprattutto il risultato personale del candidato sindaco. Per fare quanto abbiamo promosso e promesso, il 9 giugno al ballottaggio, Ambiente nel Cuore e Rinascita” non faranno apparentamenti tecnici aspettando a braccia aperte, fiduciosi e fin da subito riconoscenti, tutti i casalesi, candidati e non, che fino al 26 maggio hanno sostenuto altri autorevoli aspiranti-sindaco e che già in queste ore ci mostrano stima, vicinanza e volontà a sostenerci.”

Stasera probabilmente scopriremo la decisione sullo stesso argomento che dell’altro uomo in corsa, Renato Natale, nel comizio che si terrà alle 20 in piazza Padre Pio.