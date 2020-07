CASAL DI PRINCIPE. Al via i campi estivi per ragazzi nei beni confiscati alla camorra

Il protocollo siglato oggi

CASAL DI PRINCIPE – Il Protocollo siglato oggi parte proprio dalle attivita’ che si svolgeranno questa estate, fra luglio e agosto, nei beni sottratti alla criminalita’ organizzata e gestiti dalle cooperative sociali in quattro regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Luoghi simbolo che ospiteranno campi estivi con l’obiettivo di sensibilizzare studentesse e studenti, di guidarli per fare di loro sentinelle attive nel contrasto di tutte le mafie. Da Casal di Principe a Cerignola (Foggia), da Corleone (Palermo) a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), saranno in tutto mille fra ragazze e ragazzi ad essere coinvolti nei quaranta giorni previsti di attivita’. Tutti giovani che conosceranno dal vivo la realta’ dei beni confiscati e potranno vedere con i loro occhi come luoghi sottratti a chi danneggiava il tessuto socio-economico del loro territorio possano avere nuova vita e diventare parte di una economia legale. Undici le cooperative che organizzeranno i campi.