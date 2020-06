CASAL DI PRINCIPE. Auto distrutta dopo lo schianto contro il guardrail. Conducente ferito

CASAL DI PRINCIPE – (Christian e Lidia de Angelis) Grave incidente stradale, auto distrutta, ferito conducente. Ieri pomeriggio lungo la famigerata Nola /Villa Literno nei pressi dell’uscita Casal di Principe una vettura, una Ford a bordo della quale viaggiava un uomo, ha perso il controllo finendo con lo schiantarsi contro il guardrail e il violento impatto ha determinato anche l’apertura dei sistemi di sicurezza, l’auto è stata completamente danneggiata nella parte anteriore ed è rimasta ferma sulla carreggiata, sul posto alcuni automobilisti in transito hanno allertato le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti di rito e fatto rimuovere la vettura per evitare altri incidenti. Ferito ma non in pericolo di vita il conducente soccorso.