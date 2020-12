CASAL DI PRINCIPE. CARABINIERI IN COMUNE. Il bando per 5 architetti ne premia tre e parte l’esposto

CASAL DI PRINCIPE – Blitz dei carabinieri all’interno del comune di Casal di Principe nelle ultime ore. Gli uomini dell’Arma si sono recati, su input della procura di Aversa-Napoli Nord, per acquisire alcuni documenti relativi ad incarichi esterni a consulenti per alcune pratiche riguardanti il mondo dell’edilizia nella città più importante della conurbazione.

L’inchiesta è partita tramite un esposto compiuto dopo un bando per trovare 5 professionisti, degli architetti, che si occupassero della valutazione dei permessi a costruire. Il problema, secondo chi ha portato le carte alla procura aversana, è che invece che cinque soggetti alla fine ne sono stati scelti tre, uno proprio di Casal Di Principe, un altro residente a Villa Literno e l’ultimo sanciprianese. Le motivazioni di tale scelta, evidentemente, è quello che sta cercando di valutare la magistratura inquirente. Sicuramente c’è una ragione per cui il comune di Casal di principe ha deciso di percorrere l’anomala strada di una consulenza esterna per un lavoro tipico dell’Ufficio tecnico. Sicuramente questa scelta non coincide con una carenza di personale, visto che ultimamente l’Utc di Casal di Principe è pieno di professionisti. Ad esempio, c’è l’ingegnere Cirillo, il geometra Lagravanese e l’architetto Diana.