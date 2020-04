CASAL DI PRINCIPE. Controlli CORONAVIRUS. 3 negozi chiusi, 53 denunciati, 44 segnalati per rientri dal nord

CASAL DI PRINCIPE – Sono scattati i controlli a Casal di Principe. 53 le persone denunciate, 19 quelle sanzionate, 28 poste in quarantena e 3 negozi chiusi perchè all’interno non veniva rispettata la regola della distanza di sicurezza di almeno un metro. La polizia municipale ha denunciato 10 persone di cui 9 per inosservanza dei provvedimenti del governo e una per altri reati. Controllate complessivamente 190 persone e 57 attività commerciali. 44 persone sono invece state segnalate in quanto provenienti dal nord.

Il bilancio delle operazioni è stato reso pubblico dal sindaco Renato Natale: “Tutte queste azioni repressive sono relative al mancato rispetto delle norme precauzionali tese a ridurre il contagio. L’attività di controllo è stata intensa, nonostante il numero esiguo di vigili urbani in servizio. Ciononostante, continuano ad arrivare segnalazioni al sottoscritto e agli altri componenti dell’amministrazione, di presunte o reali violazioni delle norme di comportamento stabilite dal Governo. Come ho già detto in passato, non è possibile controllare tutti e tutto.

Siamo in uno Stato Democratico e bisogna fare appello al senso di responsabilità di ciascuno. Io credo che la stragrande maggioranza dei cittadini hanno rispettato le regole, anche perchè diversamente avremmo avuto molti più casi di contagio rispetto a quelli registrati (7 con 2 deceduti ed un guarito nda). Noi comunque continueremo a vigilare“.