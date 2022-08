CASAL DI PRINCIPE. Denunciato il responsabile dell’incendio che bruciò 5.000 mq di area rurale

CASAL DI PRINCIPE – In Casal di Principe i carabinieri della locale Stazione, a seguito di immediate indagini hanno identificato e deferito, in stato di libertà, il cinquantasettenne del luogo autore dell’incendio di sterpaglie e multimateriali che nel pomeriggio del 19 luglio scorso si propagò su un’area rurale di circa 5.000 mq., nelle vicinanze di via Campania di quel centro. Il rogo, che in breve tempo si estese sull’intera area, venne domato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Aversa.