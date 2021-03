CASAL DI PRINCIPE. Deve scontare un residuo di pena. In cella il fratello del ras

SAN CIPRIANO D’AVERSA – E’ finito in carcere per lesioni Maurizio Basco, 45 anni circa, fratello del ras dei Casalesi Antonio Basco. I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno eseguito nei confronti dell’uomo un’ordinanza di esecuzione pena. Deve infatti scontare un residuo pena di 3 anni per lesioni.

I reati contestati sono stati commessi a Rimini nel 2011: dagli episodi contestati, alcuni dei quali avvenuti nella sfera familiare, ne è scaturito un processo e la successiva condanna del 45enne sanciprianese. Dopo le formalità di rito Basco è stato trasferito in carcere.