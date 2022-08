CASAL DI PRINCIPE. Dipendenti comunali indagati. Lsu in “malattia” ma lavorava in un bar

CASAL DI PRINCIPE – Perquisizioni a carico di dipendenti del Comune di Casal di Principe, nell’ambito di un’indagine della procura di Napoli Nord per anomalie nella retribuzione spettante agli Lsu (CLIKKA E LEGGI IL COMUNICATO STAMPA). In totale sono 33 i decreti eseguiti dai carabinieri e le indagini si focalizzano sulla gestione dei lavoratori socialmente utili da parte di dei dipendenti comunali nella programmazione e registrazione del servizio, e quindi nelle retribuzioni attribuite, con somme riconosciute per ore di lavoro mai prestate che venivano comunicate dagli stessi lavoratori ai loro referenti senza che venisse fatto alcun controllo nella presenza o nel prestazioni rese. Inoltre gli operai venivano impiegati senza che ne fosse pianificata l’attivita’.

Tra i lavoratori indagati, c’e’ una persona che aveva presentato un certificato medico e pero’ lavorava in un bar di Casal di Principe e un altro che era in pensione e pure continuava a prestare servizio negli uffici comunali. I reati contestati sono di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false attestazioni e abuso d’ufficio.