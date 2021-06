CASAL DI PRINCIPE. Donna trovata esanime sul pavimento di casa dal compagno. E’ giallo

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Donna esanime trovata sul pavimento di casa. Ieri pomeriggio intorno alle 18:15 circa in viale Europa a Casal di Principe una donna di origini straniere, è stata rinvenuta priva si sensi dal compagno, una volta rientrato in casa. Immediatamente l’uomo ha richiesto l’intervento dei soccorsi, sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso, fortunatamente si è ripresa e non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti e capire cosa è successo alla donna se colpita da un malore o vittima di un’aggressione, paura tra i residenti che hanno temuto per il peggio.