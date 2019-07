CASAL DI PRINCIPE. Due giovani in ospedale dopo una lite tra stranieri finita a coltellate

CASAL DI PRINCIPE – Una lite tra stranieri è degenerata in coltellate. E’ successo in via Rubicone, nelle campagne tra Casal di Principe e Villa Literno. La zuffa è partita poco prima di mezzanotte. Ad un certo punto, una persona ha estratto un’arma bianca, forse un coltello, ed ha sferrato alcuni fendenti. Sono rimasti colpiti in maniera superficiale un 28enne ed un 19enne. Accompagnati nel pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, hanno rimediato, uno una prognosi di 7 giorni ed è stato dimesso, l’altro è sotto shock ma illeso. I carabinieri indagano sull’accaduto.