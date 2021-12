CASAL DI PRINCIPE. Inaugura domani il commissariato di polizia in un bene confiscato alla camorra

CASAL DI PRINCIPE – Sarà inaugurato domani mattina a Casal di Principe il commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza in un bene confiscato alla camorra. In occasione dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, alle 10:30 il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata consegnerà al Questore della provincia di Caserta, Antonio Borrelli, l’immobile appartenuto a un imprenditore del clan dei Casalesi. La struttura ha ospitato fino al 2016 la Squadra Mobile, sostituto che contribuisce in maniera coerente a contrastare il predominio del clan. Fu poi chiusa per problemi strutturali. “Sarà fondamentale per il controllo del territorio, abbiamo lavorato in prima persona per ottenere questo importante risultato”, ha detto a LaPresse il vicesindaco di Casal di Principe Mirella Letizia.