CASAL DI PRINCIPE. Muore Maria, nota commerciante della città

CASAL DI PRINCIPE – (Christian e Lidia de Angelis) Grave lutto colpisce l’intera comunità, muore Maria volto storico del commercio casalese. E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria meglio conosciuta come la Giuglianese forse per le sue origini giuglianesi, la donna viveva in via Brindi e per tanti anni aveva gestito una bottega dove vendeva tante prelibatezze tra le quali il pane casareccio. Tanti i bambini che affollavano la sua bottega per assaggiare tutte quelle bontà che la signora Maria preparava tutti i giorni con tanta passione e amore. La donna lascia un grande dolore in chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla. In tanti la ricordano come una persona affettuosa, sempre solare e sorridente con tutti. In queste ore tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, eccone alcuni: Nicola scrive :”Ciao Maria un infanzia bellissima nella tua ” puteca ” eri sempre dolcissima e sorridente avrò sempre un meraviglioso ricordo di te .. condoglianze alla famiglia”; Maria B.: “Tantissime e sentite condoglianze alla famiglia ho tantissimi ricordi della mia infanzia che mi conducevano alla Maria e ogni volta che scendevo giù abbracci e baci ciao Maria🏼🏼��🏼”