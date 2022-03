CASAL DI PRINCIPE. Noto fioraio muore dopo una consegna. Ex candidato al consiglio comunale con Renato Natale

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile lutto, mentre consegna fiori si sente male e muore. Ieri una tragedia ha sconvolto la comunità, la morte improvvisa del conosciuto e apprezzato fioraio 51enne Massimo Cristiano (all’anagrafe Nicola Cristiano), ex candidato alle scorse elezioni a supporto del sindaco Natale con la lista Casale Rinasce nel 2019.

Cristiano lascia la moglie e due figli giovani. L’uomo era un noto artista floreale. Stava consegnando dei fiori a Qualiano, al rientro ha accusato un forte malore, si è fermato col furgoncino e si è accasciato all’interno dell’abitacolo. Sono stati richiesti i soccorsi, ma i sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso per cause naturali. Appena appresa la dolorosa notizia centinaia i messaggi di addio e cordoglio. Alcuni tra i più toccanti di amici e clienti.

“Massimo con la tua allegria, la tua spontaneità e il tuo modo di scherzare ti porterò sempre nel cuore. Questi sono stati gli ultimi fiori che ho preso da te ieri 24 Marzo, abbiamo riso e scherzato ed ho ancora impresso quelle tue parole. Chissà se ci arriverò al prossimo compleanno. Buon viaggio Massimo”.

“Non ci sono parole. La notizia ci ha lasciato con un nodo in gola. Un amico sincero senza peli sulla lingua, proprio una persona speciale, non dimenticherò mai. Le lunghe chiacchierate al negozio ogni volta che venivo per comprare i tuoi bellissimi fiori. Ci mancherai Massimo. Riposa in pace. Condoglianze a tutta la famiglia Elena Cristiano Massimo Arcobaleno Cristiano Elena Di Tullio. Non ci sono parole ci stringiamo al vostro dolore”.