CASAL DI PRINCIPE. Paura in via Santa Lucia. Ingerisce della candeggina, donna grave al Moscati

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Ingerisce candeggina, grave donna. Si trova ricoverata presso l’ospedale di Aversa la donna che l’altra sera ha ingerito della candeggina. Non si esclude che si possa trattare di un gesto volontario, un tentativo di compiere un gesto estremo. I fatti sono avvenuti intorno alle 22 di ieri in una abitazione di via Santa Lucia a Casal di Principe. I soccorsi sono prontamente giunti all’abitazione della donna di origini straniere. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno indagando.