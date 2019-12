CASAL DI PRINCIPE. Perde il controllo della Smart e si schianta contro la farmacia

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Auto corre e sbanda si schianta contro panchina e muro della Farmacia. Ieri sera in Piazza Barone a Casal di Principe, una Smart con a bordo un giovane che viaggiava a velocità sostenuta ha perso il controllo del veicolo durante un sorpasso azzardato ad una Fiat Panda di colore bianco, che stava svoltando e così è finita con lo schiantarsi contro una panchina pubblica nei pressi della Farmacia e distruggendo parte del muro di cinta della stessa Farmacia. L’arredo pubblico è stato completamente danneggiato, solo per miracolo nessuno era seduto sulla panchina altrimenti sarebbe stata una tragedia, il conducente è rimasto contuso, ma non è in pericolo di vita, tanto lo spavento tra i presenti.