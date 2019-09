CASAL DI PRINCIPE. Picchiano la barista per non pagare. Arrestati i gemelli De Falco

CASAL DI PRINCIPE/SAN CIPRIANO D’AVERSA – I carabinieri di Casal di Principe hanno eseguito una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dei due gemelli, Alessio e Vincenzo De Falco, 18 anni, con l’accusa di tentata estorsione e lesioni. Entrambi, nipoti di un esponente apicale del clan dei Casalesi, Vincenzo De Falco, attualmente detenuto. I due giovani avrebbero tentato di costringere la sera del 18 settembre una barista rumena del Gran Vesuvio Caffe’ di San Cipriano d’Aversa a non far loro pagare le birre consumate. La donna e’ stata presa per i capelli per poi essere sbattuta con la testa contro il bancone mentre era sotto minaccia con frasi del tipo “ti sparo, ti ammazzo”. La ragazza ha riportato lesioni al volto e al torace. Per evitare che i due si accanissero ulteriormente nei confronti della giovane, il conto dei De Falco e’ stato saldato da un cittadino tunisino che si trovava nel bar.