CASAL DI PRINCIPE. Ritrovato Luigi. Era scomparso ieri

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Buone notizie: è stato ritrovato Luigi Iorio, sta bene ed è tornato a casa. I familiari avevano chiesto aiuto al popolo dei social, ieri, per la scomparsa inspiegabile del proprio congiunto: “Appello urgente, è scomparso da ieri sera alle 19:30. Non si hanno notizie indossava un giubbino nero è pantalone di tuta grigia era in bicicletta chiunque abbia visto qualcosa è pregato di contattarmi o avvisare i carabinieri si chiama Iorio Luigi scomparso da Casal di Principe zona plesso Dante.”

Dopo la massiccia mobilitazione finalmente la buona notizia: Luigi sta bene ed è stato ritrovato, un sospiro di sollievo da parte di tutti.