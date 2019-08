CASAL DI PRINCIPE. Serata con gli amici a suon di drinks e cicchetti, 13enne finisce in clinica in coma etilico

CASAL DI PRINCIPE – E’ innegabile che, per le generazioni di oggi, l’uso, ma soprattutto l’abuso, di alcol stia diventando un serio problema. Molti di loro non riescono a controllarsi dall’assumere cicchetti o veri e propri drinks fino ad ubriacarsi e perdere i sensi. E’ quello che è capitato in Piazza Villa a Casal di Principe, dove, lunedì scorso una 13enne del posto, dopo una serata con gli amici, è stata soccorsa e trasportata alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno già in coma etilico. Per fortuna, il rapido intervento dei medici, ha scongiurato il peggio e favorito una rapida ripresa della giovane.