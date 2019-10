CASAL DI PRINCIPE. Si spegne Angelotto Scalzone, nipote dell’olimpionico Angelo

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile lutto nel mondo dello sport, si è spento l’ex campione di calcio Angelotto Scalzone, un altro eccellente sportivo della nota famiglia di campioni sportivi Scalzone. L’uomo era nipote dell’ex campione mondiale Angelo Scalzone l’infallibile cecchino di Monaco ’72: si aggiudicò la medaglia d’oro alle Olimpiadi di quell’anno, nel tiro a volo specialità piattello fossa. Angelotto ha seguito la carriera sportiva, che caratterizza la famiglia, composta dai cugini figli di Angelo, Armando ex cestista, Roberto allenatore della squadra di tiro a volo in Qatar, e il fratello di Angelotto, Andrea pallanuotista ex militante nella squadra del Posillipo, mentre Angelo era calciatore ex settore giovanile del Napoli. In questi mesi diversi sono stati i lutti in questa famiglia, dove sono venuti a mancare Roberto Scalzone grande campione mondiale di tiro a Volo,a 57 e il campione di basket Armando Scalzone, aveva 60 anni. Toccante addio del cugino Adolfo Scalzone che scrive:”Un altro pilastro della famiglia Scalzone è andato via troppo presto..Addio caro Cugino..Addio ANGELOTTO Scalzone” Centinai i messaggi di cordoglio per questa perdita l’ennesima che affligge questa famiglia, che per anni ha dato lustro a Casal di Principe in tutto il Mondo.