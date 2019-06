CASAL DI PRINCIPE. Spaccio per conto dei Casalesi. Il Procuratore chiede pene severissime per 17. Ecco chi sono

CASAL DI PRINCIPE – Ha chiesto pene più severe rispetto a quelle inflitte in primo grado il procuratore generale nei confronti di 17 persone, facenti parte del clan dei Casalesi, accusate di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

In particolare il procuratore aveva chiesto: 16 anni di reclusione per Luigi Alamaro; 15 anni e 8 mesi per Vincenzo Chiarolanza; 9 anni e 4 mesi per Marco De Vivo; 9 anni e 4 mesi per Carmela e Rosa Del Sole; 4 anni per Michele Della Cioppa; 8 anni per Domenico Della Corte; 4 anni per Guido Frascogna; 4 anni per Cristina Gravante; 9 anni e 6 mesi per Rosaria Imbriani ed Addolorata Orefice; 16 anni per Ettore Pacifico; 9 anni e 4 mesi per Giuseppe Pacifico e Domenico Russo; 8 anni per Abdelmonam Baazaoui.

In primo grado il giudice, in sede di rito abbreviato, aveva inflitto pene più basse riconoscendo la lieve entità dello spaccio, sia pure in forma associata.