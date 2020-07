CASAL DI PRINCIPE. Spara a Luca Cioffi durante una cena politica: Salzillo dal carcere ai domiciliari

CASAL DI PRINCIPE- (TP) In sede di convalida dal gip sono stati concessi gli arresti domiciliari a Salvatore Salzillo, arrestato dai carabinieri sabato sera, dopo un litigio con un amico, avvenuto nel corso di una cena politica terminata a colpi di fucile. Salzillo, difeso dall’avvocato Paolo Caterino era finito in carcere perchè secondo le accuse avrebbe sparato a scopo intimidatorio dopo il violento litigio con Luca Cioffo, ex politico del posto. L’accusa a carico di Salzillo era di armi e tentato omicidio ma il reato è stato derubricata in detenzioni illegali di armi e lesioni. Cioffo (che avrebbe avuto in passato problemi con la giustizia) sarebbe stato ferito per l’aggressione prima con calci e pugni non per gli spari.