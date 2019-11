CASAL DI PRINCIPE. Tenta di estorcere denaro ai genitori per il gioco d’azzardo. Arrestato

CASAL DI PRINCIPE – In Casal di Principe, nella tarda serata di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto, per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia L.R. 35 anni, del luogo.

A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma sono stati il 65enne padre e la 61enne madre dell’arrestato che, nonostante le minacce si sono rifiutati di consegnare al figlio denaro da spendere nel gioco d’azzardo.

I carabinieri, una volta raggiunta l’abitazione hanno bloccato l’uomo mentre ancora tentava di estorcere con ingiurie e minacce di morte, denaro ai genitori. A dire dei familiari, il 35enne, nel corso del tempo, con tale atteggiamento era riuscito a ricevere la somma complessiva di € 1.600 poi sperperata nel gioco d’azzardo.

L’arrestato è stato associato presso casa circondariale S.M.C.V.