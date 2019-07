CASAL DI PRINCIPE – Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe sull’incidente avvenuto ieri pomeriggio nel rione San Donato. Una vettura ha infatti investito un uomo di circa 40 anni che stava attraversando la strada. L’automobilista è fuggito e non ha prestato soccorso al malcapitato. Aiutato dai passanti, il 40enne è stato trasportato in ospedale. I militari del’arma stanno visionando anche i filmati delle telecamere per cercare di individuare l’auto pirata.