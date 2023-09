CASAL DI PRINCIPE Truffa Lsu: sindaco, assessori ed altri 38 rischiano il processo

Avviso di conclusione delle indagini preliminari

CASAL DI PRINCIPE – Avviso di conclusione delle indagini preliminari per il sindaco di Casal di Principe Renato Natale, per gli assessori Vincenzo Noviello, Antonio Schiavone, Maria Letizia, Antonio Natale e Marisa Diana, 4 dirigenti comunali e 34 lavoratori socialmente utili tutti coinvolti nell’inchiesta sulla presunta truffa degli Lsu del Comune di Casal di Principe pagati per lavori mai svolti.

Lo ha disposto il sostituto Procuratore, Giovanni Corona, della Procura di Napoli Nord . Indagati anche i dirigenti Enrico Pignata, 57 anni responsabile settore personale e finanziario; Vincenzo Cenname, ex sindaco di Camigliano, 51 anni responsabile del settore ambiente; Giovanni Palmiro Cosentino, 49 anni responsabile del settore affari generali; Francesca Nugnes 41 anni segretaria comunale. Le accuse vanno a vario titolo dall’abuso d’ufficio alla truffa aggravata ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false attestazioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.