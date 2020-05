CASALESI in trasferta. Al via il processo per 25 imputati 26 Maggio 2020 - 17:50

CASAL DI PRINCIPE – Si e’ aperto oggi per le fasi tecniche nell’aula bunker del Tribunale di Venezia il primo filone del processo legato alle infiltrazioni camorristiche nel Veneto Orientale, in particolare nella cittadina di Eraclea (Venezia). A giudizio 25 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Si tratta di ‘manovali’ dell’organizzazione malavitosa, ma anche professionisti – tra cui un avvocato – e l’ex vice sindaco di Eraclea, Graziano Teso, legati al presunto boss dei casalesi Luciano Donadio. L’imputazione e’ di concorso esterno in associazione mafiosa, mentre ai singoli sono contestati reati come l’associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, riciclaggio, usura, armi e incendio doloso. Altri 45 imputati, tra cui l’ex sindaco di Eraclea Mirco Mestre, hanno scelto il dibattimento; la prima udienza per loro e’ fissata l’11 giugno.