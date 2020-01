CASALESI NEL NORD ITALIA. Inizia il processo a carico di 76 persone, c’è stata l’udienza preliminare. I NOMI

CASAL DI PRINCIPE – L’ex sindaco di Eraclea, Mirco Mestre, imputato per voto di scambio, andrà processo con rito immediato. Lo conferma il suo legale Emanuele Fragasso. Oggi si è aperto, con le operazioni preliminari, nell’aula bunker di Mestre del Tribunale di Venezia, il processo che vede coinvolte 76 persone, tra cui Mestre, di cui 37 per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono quindi 76 gli imputati convocati dal giudice per l’udienza preliminare Andrea Battistuzzi per l’inchiesta che ruota attorno all’organizzazione di stampo camorristico che a Eraclea aveva come capo il boss Luciano Donadio. Sono 37 le persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il gruppo è stato battezzato “casalesi di Eraclea”. Impressiona l’elenco dei reati: usura, estorsioni, rapine, truffe, illeciti fiscali, droga e armi. Gli arresti sono stati 50, di cui 47 in carcere e tre ai domiciliari. Il numero di indagati aveva raggiunto quota 82, poi si è ridotto a 76. A sostenere l’accusa sono i sostituti procuratori antimafia Roberto Terzo e Federica Baccaglini.

Ecco l’elenco dei nomi delle persone a cui è stato notificato l’avviso di chiusura indagine: Girolamo Arena, 37 anni; Antonio Basile, 59 anni; Michela Basso, 31 anni; Antonio Buonanno, 57 anni di Casal di Principe; Raffaele Buonanno, 60 anni di San Cipriano, Saverio Capoluongo, 43 anni di Casal di Principe; Raffaele Celardo, 35 anni; Vincenzo Chiaro, 66 anni di Castel Volturno; Nunzio Conforto; Antonio Cugno, 56 anni; Bruno Di Corrado, 69 anni; Angelo Di Corrado, 47 anni; Giorgio Digiacomo, 68 anni; Adriano Donadio, 30 anni di Casal di Principe; Claudio Donadio, 25 anni di Casal di Principe; Luciano Donadio, 53 anni di Casal di Principe; Giacomo Fabozzi, 34 anni di Aversa; Carmelo Floridia, 53 anni; Pietro Morabito, 58 anni; Tommaso Napoletano, 43 anni di Capua; Antonio Pacifico, 42 anni di Casal di Principe; Luigi Paolì, 62 anni; Valentino Piezzo, 33 anni; Tommaso Pizzo, 53 anni; Graziano Poles, 70 anni; Costantino Positò; Antonio Puoti, 33 anni di Aversa; Giuseppe Puoti, 62 anni di Villa di Briano; Salatore Salvati, 57 anni; Mauro Secchiati, 41 anni; Christian Sgnaolin, 46 anni; Antonio Paolo Valeri, 56 anni; Renato Veizi, 48 anni; Francesco Verde, 4 anni; Vincenzo Vaccaro, 43 anni; Claudia Zennaro, 40 anni; Berardino Notarfrancesco, 40 anni; Franco Breda, 53 anni; Marco Donati, 53 anni; Samuele Faè, 42 anni; Norha Elena Valencia, 51 anni; Moreno Pasqual, 55 anni; Denis Poles, 47 anni; Graziano Teso, 71 anni; Tatiana Battaiotto, 43 anni; Vincenzo Centineo, 69 anni; Annamaria Marin, 57 anni; Camil Ikic, 65 anni; Angelo Primo Sciortino, 45 anni; Pietro Nicolosi, 48 anni; Giuseppe Lazzara, 64 anni; Andrea Giacoponello, 47 anni; Filomena Iorio, 58 anni di Casal di Principe; Emiliano Alberto Pavan, 46 anni; Erges Hyso, 27 anni; Fabrizio Formica, 51 anni; Milva Zangrando, 57 anni; Ennio Cescon, 55 anni; Antonello Franzin, 57 anni; Angelo Nopetti, 57 anni; Vittorio Orietti, 70 anni; Slavisa Ivkovic, 57 anni; Slobodan Ivkovic, 36 anni; Manuel Franchellucci, 42 anni; Giuseppe Daniel, 57 anni; Daria Poles, 36 anni; Mirco Mestre, 45 anni; Amorino Zorzetto, 65 anni; Giorgio Minelle, 61 anni; Lefter Disha, 47 anni; Elton Koka, 34 anni; Altin Skenderi, 43 anni; Fabio Sartorel, 46 anni; Michele Pezone, 51 anni di Aversa; Emanuele Zamuner, 48 anni; Claudio Casella, 53 anni.