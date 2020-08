CASAPESENNA. Arresto di Lady Zagaria nella villa di lusso. Tutto è iniziato per una denuncia tra padre e figlio e la presenza in casa di Giuseppe Diana

CASAPESENNA (t.p.) – “Attendiamo il Riesame per chiarire la posizione della mia cliente Elvira Zagaria”. È quello che ci ha dichiarato a telefono l’avvocato Sergio Cola. “Tutto sarebbe cominciato per una denuncia fatta tra padre e figlio (proprietari della villa dove stava ai domiciliari la donna) per chiedere l’annullamento del contratto di fitto agli Zagaria – ha continuato l’avvocato – . A questo si sarebbe aggiunta la presenza di Giuseppe Diana fidanzato della figlia della Zagaria presso l’abitazione”. Sembra che questo Diana sia stato arrestato tempo fa proprio nel basso Lazio, come pure il compagno dell’altra figlia Francesca, Luciano Licenza.