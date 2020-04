CASAPESENNA. Doppio lutto nella Protezione Civile: si è spento anche il fondatore. Ciao Giuseppe

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto colpisce la Protezione Civile locale, si è spento il fondatore Giuseppe Pietroluongo, 67 anni.

Un uomo sempre in prima linea per la difesa della propria comunità, anche in questi giorni di lotta al Covid 19.

I volontari della Protezione Civile hanno organizzato un picchetto d’onore presso il cimitero, dove arriverà la salma per la benedizione come ultimo saluto.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia. Questo quello toccante della nipote che scrive: “E poi ti ritrovi 5 minuti da sola e non puoi fare altro se non scrivere, l’unico modo oltre al pianto x sfogare..e’ stato un duro colpo zio,io sembro forte ma sono molto sensibile proprio come lo eri tu..mi mancherai,mi mancherà non vederti tutte le mattine affacciato al balcone,mi mancherà non sentire quella voce che non passava inosservato a nessuno non a caso mio padre mi chiamava “pappacchione” proprio x gli stessi atteggiamenti e lo stesso vocione,mi mancherai ad ogni festa che ci sarà,mi mancherai ad ogni Natale e Pasqua e mi mancherà non sentirti brontolare x la pasta troppo cruda o cotta,mi mancherà non vederti portare la tua amata Rossella all’altare ma io in fondo so ke tu quel giorno ci sarai..mi mancherai tanto zio..sei il mio primo angelo giovane che è volato via,veglia su di noi che ti abbiamo amato,su zia Elisa,sui tuoi figli e nipoti che amavi più della tua vita e dai un bacio a tutti i miei nonni..siete gli angeli più belli del paradiso️”.

L’amico Pasquale Cirillo: “Triste, per la perdita improvvisa di un amico di Casapesenna a me molto caro, Giuseppe Pietroluongo. Persona meravigliosa, con cui abbiamo condiviso una parte significativa del nostro impegno di volontariato, una persona seria, un uomo gentile, leale, mosso da princìpi etici encomiabili, dedito al dono, e alla famiglia, e all’impegno civile nel territorio. Una persona che sapeva “Ascoltare” gli altri. Vicinanza alla famiglia”.

Solo una settimana fa un altro lutto nella Protezione Civile di Casapesenna con la morte di Vincenzo Garofalo.